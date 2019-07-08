Во время пожара в Клинцах погибла 80-летняя пенсионерка
Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске, во время пожара в Клинцах погибла 80-летняя женщина.
Сообщение о возгорании на улице Стахановская поступило в 17.55 в воскресенье, 7 июля.
- К месту вызова выехали пожарные расчеты ПСЧ-10, в составе двух автоцистерн, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горит мебель в комнате частного жилого дома на площади 12 квадратных метров.
В 18.07 пламя потушили. Однако трагедии избежать не удалось.
Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснить экспертам.
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ИСТОЧНИК KP.RU