Во время пожара в Клинцах погибла 80-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-08T16:19:37+03:00

В 18.07 пламя потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске, во время пожара в Клинцах погибла 80-летняя женщина.

Сообщение о возгорании на улице Стахановская поступило в 17.55 в воскресенье, 7 июля.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты ПСЧ-10, в составе двух автоцистерн, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горит мебель в комнате частного жилого дома на площади 12 квадратных метров.

В 18.07 пламя потушили. Однако трагедии избежать не удалось.

Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU