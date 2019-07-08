В Новозыбкове горожанина заподозрили в мошенничестве при продаже шубы

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-08T15:47:55+03:00

Но жительница Беларуси засомневалась в порядочности продавца и обратилась в полицию с заявлением, чтобы те проверили коммерсанта. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В полицию в Новозыбкове обратилась 27-летняя жительница Беларуси. По словам девушки, она могла стать жертвой мошенничества.

Иностранка попросила своего знакомого 25-летнего жителя Новозыбкова внести предоплату 6,7 тысячи рублей за норковую шубу. Меховое изделие девушка заказала у человека, с которым недавно познакомилась в соцсетях, сообщает БрянскНовости.Ru.

Но жительница Беларуси засомневалась в порядочности продавца и обратилась в полицию с заявлением, чтобы те проверили коммерсанта.

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ИСТОЧНИК KP.RU