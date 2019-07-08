В Новозыбкове горожанина заподозрили в мошенничестве при продаже шубы
Полиция проведет проверку
Но жительница Беларуси засомневалась в порядочности продавца и обратилась в полицию с заявлением, чтобы те проверили коммерсанта.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:
В полицию в Новозыбкове обратилась 27-летняя жительница Беларуси. По словам девушки, она могла стать жертвой мошенничества.
Иностранка попросила своего знакомого 25-летнего жителя Новозыбкова внести предоплату 6,7 тысячи рублей за норковую шубу. Меховое изделие девушка заказала у человека, с которым недавно познакомилась в соцсетях, сообщает БрянскНовости.Ru.
Но жительница Беларуси засомневалась в порядочности продавца и обратилась в полицию с заявлением, чтобы те проверили коммерсанта.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU