СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-07T11:31:34+03:00

Водитель легковушки не справился с управлением

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Стали известны подробности страшного ДТП под Брянском. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.20 на 26 километре автодороги "Обход города Брянска" в Брянском районе.

- По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Дятькова сторону Орла, не справился с управлением и врезался в электроопору на левой обочине, - уточнилив областной Госавтоинспекции.

У пострадавшего водителя медики диагностировали перелом левого бедра со смещением, перелом ребер слева, тупую травму живота и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU