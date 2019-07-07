Стали известны подробности страшного ДТП под Брянском
Стали известны подробности страшного ДТП под Брянском. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.20 на 26 километре автодороги "Обход города Брянска" в Брянском районе.
- По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Дятькова сторону Орла, не справился с управлением и врезался в электроопору на левой обочине, - уточнилив областной Госавтоинспекции.
У пострадавшего водителя медики диагностировали перелом левого бедра со смещением, перелом ребер слева, тупую травму живота и госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU