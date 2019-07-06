В Брянской области пропала 82-летняя Елена Кахнович

СЕГОДНЯ 21:59 2019-07-06T21:59:10+03:00

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В Брянской области ищут пропавшую 82-летнюю жительницу Суземки Елену Дмитриевну Трусову. Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", пенсионерка вышла из дома 6 июля и не вернулась.

Также женщине не ориентируется в пространстве, ей необходима медицинская помощь.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза карие.

Была одета: коричневый халат с бежевым узором, голубая ночная рубашка, черные туфли на низкой подошве.

Особая примета: отсутствуют зубы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей женщины просят звонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU