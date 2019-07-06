Под Брянском на объездной произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-06T15:21:49+03:00

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Днем в субботу, 6 июля, на объездной дороге под Брянском произошло серьезное ДТП. У поворота на аэропорт ВАЗ врезался в столб.

Как сообщили очевидцы автоаварии в соцсети, от удара капот машины буквально смяло. Есть пострадавшие, им оказали помощь проезжавшие мимо автомобилисты.

Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU