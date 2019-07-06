В Севском районе водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-06T13:51:25+03:00

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В Севском районе в селе Шведчики водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет. Дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов вечера 5 июля.

- По предварительной информации, 52-летний водитель мопеда "Вигаро" ехал в сторону автодороги "Комаричи-Севск", - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Водитель не справился с управлением на прилегающей территории фермы около склада и съехал в кювет.

Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего мопедиста оскольчатый перелом грудных позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU