В Севском районе водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет
В Севском районе в селе Шведчики водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет. Дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов вечера 5 июля.
- По предварительной информации, 52-летний водитель мопеда "Вигаро" ехал в сторону автодороги "Комаричи-Севск", - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Водитель не справился с управлением на прилегающей территории фермы около склада и съехал в кювет.
Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего мопедиста оскольчатый перелом грудных позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU