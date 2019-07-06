В день образования Бярнской области 13 жителей региона отпраздновали 75-летний юбилей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-06T08:36:55+03:00

Среди них семь женщин и шесть мужчин

Изменить размер текста: A A

В день образования Брянской области, 5 июля, 75-летний юбитей также отпраздновали 13 жителей региона. Как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда, среди них семь женщин и шест мужчин.

- По два именинника живут в Брянске, Погаре и Брянском районе, - рассказали в ведомстве. - По одному – в Дятькове, Жирятинском, Севском, Карачевском и Климовском районах. Среди ровесников Брянщины – два Петра, Александр, Валерий, Владимир, Ефим. А также две Нины, Антонина, Наталья, Раиса, Вера, Валентина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU