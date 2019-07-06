2019-07-06T08:36:55+03:00
Общество

В день образования Бярнской области 13 жителей региона отпраздновали 75-летний юбилей

Среди них семь женщин и шесть мужчин
Елена РАКОВА
Поделиться:
У 13 брянцев был двойной праздник.У 13 брянцев был двойной праздник.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В день образования Брянской области, 5 июля, 75-летний юбитей также отпраздновали 13 жителей региона. Как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда, среди них семь женщин и шест мужчин.

- По два именинника живут в Брянске, Погаре и Брянском районе, - рассказали в ведомстве. - По одному – в Дятькове, Жирятинском, Севском, Карачевском и Климовском районах. Среди ровесников Брянщины – два Петра, Александр, Валерий, Владимир, Ефим. А также две Нины, Антонина, Наталья, Раиса, Вера, Валентина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Брянском открылся молодежный фестиваль "Лесное раздолье"
В этом году начнется ремонт Литейного моста
На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии
Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры
Почетные гости отметили успехи и достижения Брянской области
В Брянске легенды "Спартака" обыграли ветеранов футбольного клуба "Динамо"
Брянцы рассказали о впечатлениях после концерта Дениса Майданова
Во время пожара в брянском кафе эвакуировали 25 человек
Брянской области посвящается…
Выдающимся брянцам вручили государственные награды
Ветераны брянского «Динамо» сыграли с легендами «Спартака»
В Рогнединском районе поисковики нашли останки красноармейца
За неделю в Брянской области клещи покусали 11 детей
Житель Комаричей получил условный срок за распространение интимного видео с подростком
В Брянской области задержали банду нелегальных банкиров
В Брянске полицейских подозревают в подмене документов
В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон
В Брянске на улице Авиационной снова срубили тополя
16-летняя жительница Брянска украла деньги у родной бабушки
В Брянске нашли пропавшую Анжелику Лучезарную
Брянский областной суд оставил в силе приговор Юрию Гапеенко
Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» расширяет территорию вывоза отходов
На 75-летие Брянской области приехал заместительполпреда Мурат Зязиков