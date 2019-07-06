2019-07-06T08:09:46+03:00
Общество

Брянцы рассказали о впечатлениях после концерта Дениса Майданова

Артист прел для жителей региона 5 июля
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, Артем Малашенко.Фото: vk.com, Артем Малашенко.
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5 июля в день 75-летия Брянской области в наш город приехал популярный музыкант Денис Майданов. Артист дал концерт на Кургане Бессмертия.

После выступления заслуженного артиста России, многократного обладателя премий "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года" бряцы поделились впечатлениями от концерта, исполненных хитов и атмосферы вечера.

Жителей региона порадовали световые и звуковые эффекты. По словам горожан, песни артиста было слышно не только в Советском районе, но даже в Володарском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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