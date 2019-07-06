Во время пожара в брянском кафе эвакуировали 25 человек
В Советском районе Брянска на улице Красноармейской ночью 6 июля в одном из кафе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 1.02.
- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательных частей №2, 13, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 1.05 спасатели прибыли к месту вызова. И обнаружили, что на кухне кафе во фритюрнице горит масло.
До приезда ожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.
Спасателям не пришлось применять "тяжелую артиллерию" для тушения возгорания, огнеборцы хватило огнетушителя.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU