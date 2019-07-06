Во время пожара в брянском кафе эвакуировали 25 человек

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-06T07:48:09+03:00

Пожар потушили за считанные минуты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Советском районе Брянска на улице Красноармейской ночью 6 июля в одном из кафе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 1.02.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательных частей №2, 13, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 1.05 спасатели прибыли к месту вызова. И обнаружили, что на кухне кафе во фритюрнице горит масло.

До приезда ожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Спасателям не пришлось применять "тяжелую артиллерию" для тушения возгорания, огнеборцы хватило огнетушителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU