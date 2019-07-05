2019-07-05T17:51:07+03:00
Общество

За неделю в Брянской области клещи покусали 11 детей

Всего от "кровопийц" в этом году пострадали 844 жителя региона
Мария Дедкова
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Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 531 гектар.Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 531 гектар.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За неделю, с 28 июня по 4 июля, с укусами клещей к медикам обратились 47 брянцев, в том числе 11 детей. Всего с начала сезона от "кровососов" в области пострадали 844 человека, из них 269 - детей.

- В лаборатории исследовали 470 клещей, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - 55 из них были переносчиками болезней. Прививки от энцефалита сделали 107 брянцев.

Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 531 гектар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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