За неделю в Брянской области клещи покусали 11 детей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-05T17:51:07+03:00

Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 531 гектар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего от "кровопийц" в этом году пострадали 844 жителя региона

Изменить размер текста: A A

За неделю, с 28 июня по 4 июля, с укусами клещей к медикам обратились 47 брянцев, в том числе 11 детей. Всего с начала сезона от "кровососов" в области пострадали 844 человека, из них 269 - детей.

- В лаборатории исследовали 470 клещей, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - 55 из них были переносчиками болезней. Прививки от энцефалита сделали 107 брянцев.

Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 531 гектар.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU