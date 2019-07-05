Житель Комаричей получил условный срок за распространение интимного видео с подростком

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-05T17:37:16+03:00

В суде установили, что в 2015 году обвиняемый загрузил в облачное хранилище интимное видео. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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22-летнего жителя Комаричей осудили за распространение порнографии.

В суде установили, что в 2015 году обвиняемый загрузил в облачное хранилище интимное видео. Так кадры стали доступны для всех.

- По заключению экспертов в видеоматериале имеется информация порнографического содержания с изображением несовершеннолетнего лица в возрасте до четырнадцати лет, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Комаричский районный суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU