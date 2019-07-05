16-летняя жительница Брянска украла деньги у родной бабушки
Теперь девушка пойдет под суд
Внучка знала пин-код карты, а получить логин и пароль ей удалось с помощью банкомата.Фото: Евгения ГУСЕВА
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16-летнюю жительницу Брянска обвиняют в краже денег с банковского счета родной бабушки.
- По версии следствия, 10 октября прошлого года девушка перевела себе через онлайн-банк четыре тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Внучка знала пин-код карты, а получить логин и пароль ей удалось с помощью банкомата.
Уголовное дело передали прокурору, а затем - в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU