16-летняя жительница Брянска украла деньги у родной бабушки

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-05T14:45:47+03:00

Внучка знала пин-код карты, а получить логин и пароль ей удалось с помощью банкомата. Фото: Евгения ГУСЕВА

Теперь девушка пойдет под суд

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16-летнюю жительницу Брянска обвиняют в краже денег с банковского счета родной бабушки.

- По версии следствия, 10 октября прошлого года девушка перевела себе через онлайн-банк четыре тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Внучка знала пин-код карты, а получить логин и пароль ей удалось с помощью банкомата.

Уголовное дело передали прокурору, а затем - в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU