Брянский областной суд оставил в силе приговор Юрию Гапеенко

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-05T14:13:20+03:00

Суд приговорил народного избранника к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 9,6 миллиона рублей. Фото: Елена РАКОВА

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Брянский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего вице-спикера облдумы Юрия Гапеенко.

Однако ее не удовлетворили, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Напомним, что Юрия Гапеенко признали виновным в том, что за покровительство трех коммерческих организаций он незаконно получил 240 тысяч рублей.

Суд приговорил народного избранника к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 9,6 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU