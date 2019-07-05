Брянский областной суд оставил в силе приговор Юрию Гапеенко
Апелляцию бывшего вице-спикера Думы не удовлетворили
Суд приговорил народного избранника к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 9,6 миллиона рублей.Фото: Елена РАКОВА
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Брянский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего вице-спикера облдумы Юрия Гапеенко.
Однако ее не удовлетворили, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Напомним, что Юрия Гапеенко признали виновным в том, что за покровительство трех коммерческих организаций он незаконно получил 240 тысяч рублей.
Суд приговорил народного избранника к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 9,6 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU