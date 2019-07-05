2019-07-05T12:02:45+03:00
Происшествия

В Большом Полпино мотоциклист врезался в две иномарки

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали
Мария Дедкова
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По предварительной информации, 39-летний водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу.По предварительной информации, 39-летний водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу.Фото: Сергей ГАПОН
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В брянском поселке Большое Полпино утром 5 июля произошло ДТП. Около 8.10 мотоциклист врезался в два легковых автомобиля.

По предварительной информации, 39-летний водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат" . После чего мотоцикл отбросило на ВАЗ-217030, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП водитель мотоциклист получил травму головы, ушиб головного мозга, перелом ребер и таза. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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