Депутат Госдумы Борис Пайкин назвал брянскую колонию образцовой

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-04T13:58:35+03:00

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Как сделать так, чтобы единожды оступившиеся молодые люди не стали закоренелыми уголовниками? Проблема, над которой общество бьётся десятилетиями, была поднята в ходе первого дня региональной недели брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина.

Брянская воспитательная колония, которую Борис Романович посетил 3 июля, по праву может считаться образцово-показательной. Её воспитанники не просто отбывают срок за «колючкой». Они обучаются, получают востребованные во взрослой жизни специальности, развиваются физически и духовно. До четырех из восьми предлагаемых здесь профессий может получить в ходе отбытия срока попавший на брянскую «малолетку» подросток. Некоторые даже успевают поступить заочно в вузы.

Не так давно федеральным законодательством молодежный возраст для россиян был продлен до 35 лет. А своих подопечных Андрей Разлуго может перевоспитывать максимум до 19 лет, потом они отправляются на «взрослые» зоны. Туда, где совершенно другой уклад, и в роли авторитетов выступают не столько воспитатели и учителя, сколько матерые уголовники. Разумеется, в таких условиях многократно возрастают шансы на то, что молодой человек вместо пути исправления выберет тропу преступной жизни.

Возможность увеличить возраст содержания подростков в воспитательной колонии до 21 года Андрей Разлуго поднял в беседе с Борисом Пайкиным и председателем комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергеем Антошиным.

Как отметили парламентарии, это важная инициатива. Особенно, учитывая крайне низкий процент рецидивов среди освободившихся из брянской воспитательной колонии подростков.

- На примере брянской воспитательной колонии мы видим, как можно и нужно возвращать обществу единожды ошибившихся в жизни молодых людей, - отметил Борис Пайкин. - По роду деятельности я посещал немало пенитенциарных заведений у нас в стране и за рубежом и могу оценить, как высоко здесь обустроен быт и работа с воспитанниками. И сейчас я четко представляю, какие действия нужно предпринять, чтобы способствовать воплощению в жизнь инициативы руководства колонии. Каждый человек имеет право на второй шанс, и уж тем более его надо предоставить подросткам , которые оступились в силу своей неопытности или навязанной им тяжелой жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU