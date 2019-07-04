В Брянске начали открывать пункты по приему картона, бумаги и пластика
За сданный мусор жители области получат деньги
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В Брянской области появились первые пункты платного приема вторсырья. Жители области смогут сдать пластик, бумагу и картон.
На этой неделе пункты приема вторичного сырья открылись в Комаричах, Суземке, Клинцах, Злынке, Почепе и Дятькове, сообщает пресс-служба брянского оператора по обращению с ТКО.
Жители Брянска могут сдать картон, макулатуру и пластик на проспекте Станке Димитрова, на территории Володарского и Совесткого рынков и в Супонево.
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ИСТОЧНИК KP.RU