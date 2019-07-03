На брянской птицефабрике ввели внешнее управление
Предприятие находится на грани банкротства
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На брянской птицефабрике «Снежка» ввели внешнее управление на 18 месяцев. Управляющим стал Михаил Пантелеев.
Суд определил,что управленец должен разработать и утвердить план дальнейших действий.
Кредиторы требуют от предприятия почти 753 миллиона рублей. Также своим сотрудникам птицефабрика задолжала 2,4 миллиона рублей. Стоимость имущества предприятия к концу прошлого года составила всего 1,2 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU