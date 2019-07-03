В Москве задержали жительницу Брянска с килограммом наркотиков
На железнодорожной станции Новогиреево задержали 41-летнюю жительницу Брянска.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ЦФО нашли в сумке у женщины наркотики.
- Экспертиза показала, что данное вещество является героином, общей массой
943,7 грамма, - рассказывают в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - На подозреваемую завели уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению...» и «Незаконные ... сбыт или пересылка наркотических средств».
Жительницу Брянска заключили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU