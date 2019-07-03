2019-07-03T09:41:43+03:00
Происшествия

В Москве задержали жительницу Брянска с килограммом наркотиков

Горожанку заключили под стражу
Мария Дедкова
Поделиться:
Запрещенное вещество женщина везла в сумке.Запрещенное вещество женщина везла в сумке.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На железнодорожной станции Новогиреево задержали 41-летнюю жительницу Брянска.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ЦФО нашли в сумке у женщины наркотики.

- Экспертиза показала, что данное вещество является героином, общей массой

943,7 грамма, - рассказывают в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - На подозреваемую завели уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению...» и «Незаконные ... сбыт или пересылка наркотических средств».

Жительницу Брянска заключили под стражу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24