В Москве задержали жительницу Брянска с килограммом наркотиков

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-03T09:41:43+03:00

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На железнодорожной станции Новогиреево задержали 41-летнюю жительницу Брянска.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ЦФО нашли в сумке у женщины наркотики.

- Экспертиза показала, что данное вещество является героином, общей массой

943,7 грамма, - рассказывают в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - На подозреваемую завели уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению...» и «Незаконные ... сбыт или пересылка наркотических средств».

Жительницу Брянска заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU