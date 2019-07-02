75-летие Брянской области: где в Брянске ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-02T17:24:52+03:00

Основные торжества пройдут на Славянской площади. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Стало известно, где 5 июля в Брянске нельзя будет проехать

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В Брянске из-за торжеств, посвященных 75-летию образования области, ограничат движение и парковку. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

С 23.00 4 июля до 22.00 5 июля ограничат парковку в районе Славянской площади и прилегающим к ней территориям, на площади Карла Маркса со стороны проспекта Ленина.

С 23.00 4 июля по 00.00 5 июля - на площади Воинской Славы.

Проехать нельзя будет по улице Луначарского от улицы Горького до улицы Фокина с 23.00 4 июля до 22.00 5 июля.

Перекроют движение на улице Энергетической с 23.00 3 июля до 22.00 5 июля.

Изменится маршрут движение общественного транспорта и на улице Калинина. Проехать нельзя будет с 14.00 до 22.00 5 июля.

Ограничат движение и на улице Дуки с 18.00 до 00.00 5 июня.

Добраться до Славянской площади с проспекта Ленина брянцы смогут по улицам Фокина и Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU