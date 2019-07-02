75-летие Брянской области: где в Брянске ограничат движение
В Брянске из-за торжеств, посвященных 75-летию образования области, ограничат движение и парковку. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
С 23.00 4 июля до 22.00 5 июля ограничат парковку в районе Славянской площади и прилегающим к ней территориям, на площади Карла Маркса со стороны проспекта Ленина.
С 23.00 4 июля по 00.00 5 июля - на площади Воинской Славы.
Проехать нельзя будет по улице Луначарского от улицы Горького до улицы Фокина с 23.00 4 июля до 22.00 5 июля.
Перекроют движение на улице Энергетической с 23.00 3 июля до 22.00 5 июля.
Изменится маршрут движение общественного транспорта и на улице Калинина. Проехать нельзя будет с 14.00 до 22.00 5 июля.
Ограничат движение и на улице Дуки с 18.00 до 00.00 5 июня.
Добраться до Славянской площади с проспекта Ленина брянцы смогут по улицам Фокина и Горького.
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ИСТОЧНИК KP.RU