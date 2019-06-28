На станции в Выгоничах открыли музей, посвященный брянским партизанам
На железнодорожной станции Выгоничи открыли музейную экспозицию, посвященную брянским партизанам.
Ввокзальный музей рассказывает о легендарной операции по подрыву "Голубого моста", которую брянские партизаны провели в 1943 году.
- В экспозиции увековечены имена Героев Советского Союза – участников партизанского движения на Брянщине, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. - Также размещена фотохроника партизанского быта, установлена инсталляция партизанской землянки и витрины с артефактами времен Великой Отечественной войны.
Также в музее представлены стенды по истории Выгоничского района и краеведению.
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ИСТОЧНИК KP.RU