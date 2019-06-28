В Брянской области появится памятник лесникам-партизанам
В Брянской области предложили создать памятник, который был бы посвящен подвигу лесников-партизан в годы Великой Отечественной войны. С такой идеей выступил начальник регионального управления лесами Владимир Дзубан, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Инициативу поддержали сотрудники Управления лесами Брянской области. Мемориал могут установить в лесу учебно-опытного лесничества. Площадка уже готова. Следующая задача - создание проекта памятника.
Его открытие хотят приурочить ко Дню партизан и подпольщиков в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU