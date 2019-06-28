Жительница Погарского района пойдет под суд за смерть возлюбленного

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-28T16:18:49+03:00

По версии следствия, женщина ударила мужа ножом в живот и легла спать

Изменить размер текста: A A

31-летняя жительницу поселка Гетуновка, что в Погарском районе, обвиняют в смерти ее возлюбленного.

- По версии следствия, вечером 9 марта пьяная женщина поссорилась со своим нетрезвым супругом и ударила его ножом в живот, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе СУ СКР по брянской области. - Посчитав ранение незначительным, супруги легли спать. Ночью обвиняемая проснулась и обнаружила, что ее избранник мертв.

Уголовное дело жительницы Гетуновки передали в суд. То, что женщина была пьяной в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU