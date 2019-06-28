2019-06-28T16:18:49+03:00
Происшествия

Жительница Погарского района пойдет под суд за смерть возлюбленного

По версии следствия, женщина ударила мужа ножом в живот и легла спать
Мария Дедкова
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31-летняя жительницу поселка Гетуновка, что в Погарском районе, обвиняют в смерти ее возлюбленного.

- По версии следствия, вечером 9 марта пьяная женщина поссорилась со своим нетрезвым супругом и ударила его ножом в живот, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе СУ СКР по брянской области. - Посчитав ранение незначительным, супруги легли спать. Ночью обвиняемая проснулась и обнаружила, что ее избранник мертв.

Уголовное дело жительницы Гетуновки передали в суд. То, что женщина была пьяной в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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