За шесть лет в Брянской области из аварийных домов переселят 2054 жильца

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-28T17:41:18+03:00

На это потратят почти миллиард рублей

Изменить размер текста: A A

В Брянской области за шесть лет новые квартиры получат жители 69 аварийных домов. Об этом рассказали 28 июня на пресс-конференции заместителя губернатора Александра Жигунова.

Переселять брянцев будут по программе, рассчитанной на шесть лет, с 2019 по 2025 годы. В нее включили многоэтажки, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. По подсчетам чиновников, в новое жилье должны переехать 2054 брянца из 912 квартир в 69 многоквартирных домах в 10 районах области.

Деньги на это выделяет федеральный Фонд ЖКХ - 890,3 миллиона рублей, бюджет Брянской области - 8,9 миллиона рублей и муниципалитеты - 10,7 миллиона рублей.

В этом году новые квартиры должны получить 142 человека. На расселение потратят 76 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU