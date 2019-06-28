В Брянской области ищут пропавшего 46-летнего Сергея Шалюто

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-28T12:35:01+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно уже больше недели. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

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В Брянской области пропал 46-летний Сергей Шалюто. С 19 июня, когда мужчину последний раз видели в Выгоничском районе, о нем ничего не известно.

Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", пропавший может находиться в любом районе Брянской области.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет: рубашка с коротким рукавом в красно-белую вертикальную полоску, синие джынсы, серые матерчатые туфли.

С собой: черная спортивная сумка.

Всех, кто облает информацией о местонахождении пропавшего мужчины просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU