В Брянской области ищут пропавшего 46-летнего Сергея Шалюто
В Брянской области пропал 46-летний Сергей Шалюто. С 19 июня, когда мужчину последний раз видели в Выгоничском районе, о нем ничего не известно.
Как сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", пропавший может находиться в любом районе Брянской области.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.
Был одет: рубашка с коротким рукавом в красно-белую вертикальную полоску, синие джынсы, серые матерчатые туфли.
С собой: черная спортивная сумка.
Всех, кто облает информацией о местонахождении пропавшего мужчины просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU