Гордеевский район остался без электричества

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-27T11:42:49+03:00

Восстановлением энергоснабжения занимаются семь специалистов и две единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

Утром 27 июня жители Гордеевского района из-за непогоды остались без электричества. Об отключении света сообщили в МЧС.

На место выехали энергетики, они проводят по работы. Восстановлением энергоснабжения занимаются семь специалистов и две единицы техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU