Гордеевский район остался без электричества
Энергетики проводят по работы востановлению
Восстановлением энергоснабжения занимаются семь специалистов и две единицы техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Утром 27 июня жители Гордеевского района из-за непогоды остались без электричества. Об отключении света сообщили в МЧС.
На место выехали энергетики, они проводят по работы. Восстановлением энергоснабжения занимаются семь специалистов и две единицы техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU