Владимир Жириновский назвал главное богатство Брянщины

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-26T16:31:49+03:00

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В торжественном открытии выставки, посвященной 75-летию образованияБрянской области, приняли участие Владимир Жириновский, руководитель Брянской области Александр Богомаз и депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Борис Пайкин.

Экспозиция, посвященная истории и сегодняшним достижениям региона, открылась на Охотном ряду 26 июня. На выставке представлено всё, чем славна Брянская земля, – от подвига Пересвета до тепловозов, выпущенных на БМЗ. Не обойдено внимание партизанское движение. Широко на выставке представлена продукция перерабатывающих предприятий региона – здесь же гости угощались сырами, колбасами и другим дарами от наших сельхозпроизводителей.

Приветствуя участников выставки, Владимир Жириновский вспомнил первый свой визит в Брянск еще во времена Перестройки, знакомство с Василием Шандыбиным, свои последующие неоднократные поездки в наш регион. Также он особенно отметил вклад области в машиностроение (80% тепловозов страны выпускается в Брянске) и назвал главным богатством Брянщины её людей - честных, талантливых, желающих обучаться.А самый молодой депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложениями вернуть историческое название «Киевскому» вокзалу в Москве и переименовать его в «Брянский».

В заключение лидер ЛДПР пожелал Брянску новых свершений и дал рецептэкономического роста: предлагать работу русским, прибывающим из Украины. «Желаю, чтобы слово Брянск и впредь звучало гордо! Это замечательный город с замечательными людьми!», - резюмировал Владимир Вольфович.

ИСТОЧНИК KP.RU