2019-06-25T15:49:26+03:00
Общество

Брянский драмтеатр отправился на гастроли в Гомель

Артисты покажут на белорусской сцене четыре спектакля
Мария Дедкова
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Завершит гастроли спектакль "Любовное наваждение". Фото: Брянский театр драмыЗавершит гастроли спектакль "Любовное наваждение". Фото: Брянский театр драмы
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Брянский театр драмы отправился в Беларусь на гастроли. С 25 по 28 июня артисты покажут в Гомеле четыре постановки.

25 июня зрители увидят комедию по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг». На следующий день покажут «Старомодную комедию» Алексея Арбузова. 27 июня белорусских любителей театрального искусства ждет комедия Александра Коровкина «Тетки». Завершатся гастроли Брянского театра драмы 28 июня пластическим спектаклем «Любовное наваждение».

- Брянский и Гомельский театры долгие годы связывают крепкие дружественные и деловые отношения, -говорят в брянском театре. - Немалую роль в этом сыграл фестиваль «Славянские театральные встречи». Нынешние гастроли брянского коллектива проходят как обменные. Труппа Гомельского областного драматического театра покажет лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Брянске в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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