2019-06-25T15:29:36+03:00
Общество

Сотрудникам брянской компании задолжали по зарплате 1,8 миллиона рублей

Нарушения при оплате труда выявила налоговая
Мария Дедкова
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В Брянске компания «Скорая Экологическая Помощь» задолжала по зарплате своим сотрудникам 1,8 миллиона рублей. Об этом в прокуратуру сообщили представители налоговой службы.

После проведенной проверки выяснилось, что 79 работников фирмы не получили зарплату за апрель, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокурор потребовал от руководства организации устранить нарушения закона. Также на директора фирмы завели административное дело.

После того как в дело вмешалась прокуратура, долги вернули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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