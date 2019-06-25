Сотрудникам брянской компании задолжали по зарплате 1,8 миллиона рублей
Нарушения при оплате труда выявила налоговая
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В Брянске компания «Скорая Экологическая Помощь» задолжала по зарплате своим сотрудникам 1,8 миллиона рублей. Об этом в прокуратуру сообщили представители налоговой службы.
После проведенной проверки выяснилось, что 79 работников фирмы не получили зарплату за апрель, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Прокурор потребовал от руководства организации устранить нарушения закона. Также на директора фирмы завели административное дело.
После того как в дело вмешалась прокуратура, долги вернули.
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ИСТОЧНИК KP.RU