Стало известно, как в Брянской области отметят День партизан и подпольщиков

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-25T14:57:20+03:00

На «Партизанскую поляну» для брянцев в этот день с 14.00 будут ходить дополнительные автобусы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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29 июня Брянская область будет отмечать День партизан и подпольщиков. Основные торжества пройдут на мемориальном комплексе «Партизанская поляна».

В Брянск приедут делегации из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, регионов Центрального федерального округа России, городов и районов Брянской области.

В 17.00 на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» начнется торжественная церемония вручения грамот о присвоении почетного звания «Поселок Партизанской Славы», «Село Партизанской Славы», «Населенный пункт Партизанской Славы».

Гости праздника смогут поучаствовать в интерактивных экскурсиях «Мы этой памятью сильны», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В 17.45 на главной сцене пройдет праздничный митинг, а за ним - концерт творческих коллективов из Беларуси и России. Специальным гостем станет группа «Клавдия Пенькова».

На «Партизанскую поляну» для брянцев в этот день с 14.00 будут ходить дополнительные автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU