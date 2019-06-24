В Брянске в машине нашли мертвого таксиста

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-24T18:32:43+03:00

По словам полицейских, этот случай не криминальный. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске таксист скончался на своем рабочем месте. Бездыханное тело мужчины нашли местные жители в закрытом автомобиле. Машину, как пишет издание bryansknovosti.ru, погибший раньше арендовал у знакомого.

По словам полицейских, этот случай не криминальный. Мужчине стало плохо и он умер.

Точную причину смерти выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU