В Жирятинском районе назначили нового прокурора
Им стал Александр Пасечник
В последнее время Александр Пасечник занимал должность заместителя прокурора Володарского района. Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области
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В Жирятинском районе - новый прокурор. Приказ о назначении Александра Пасечника на эту должность подписал Генеральный прокурор России.
Александр Пасечник родился в 1986 году в Брянске, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В 2008 году окончил Брянский государственный университет. Работал помощником, старшим помощником прокурора Фокинского района. В последнее время занимал должность заместителя прокурора Володарского района.
Классный чин – младший советник юстиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU