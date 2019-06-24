В Жирятинском районе назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-24T15:59:23+03:00

В последнее время Александр Пасечник занимал должность заместителя прокурора Володарского района. Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области

Им стал Александр Пасечник

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В Жирятинском районе - новый прокурор. Приказ о назначении Александра Пасечника на эту должность подписал Генеральный прокурор России.

Александр Пасечник родился в 1986 году в Брянске, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В 2008 году окончил Брянский государственный университет. Работал помощником, старшим помощником прокурора Фокинского района. В последнее время занимал должность заместителя прокурора Володарского района.

Классный чин – младший советник юстиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU