В Брянске для детей-сирот купят 64 квартиры
Мэрия объявила аукцион
Начальная стоимость квартиры - чуть больше миллиона рублей.Фото: Тимур ХАНОВ
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Для сирот из Брянска в этом году купят 64 квартиры. Городская администрация объявила о начале электронных аукционов по покупке жилых помещений.
Квартиры для ребят будут площадью не меньше 33 квадратных метров, сообщает пресс-служба брянской мэрии. Начальная стоимость квартиры - чуть больше миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU