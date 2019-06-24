В Брянске для детей-сирот купят 64 квартиры

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-24T15:20:46+03:00

Начальная стоимость квартиры - чуть больше миллиона рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

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Для сирот из Брянска в этом году купят 64 квартиры. Городская администрация объявила о начале электронных аукционов по покупке жилых помещений.

Квартиры для ребят будут площадью не меньше 33 квадратных метров, сообщает пресс-служба брянской мэрии. Начальная стоимость квартиры - чуть больше миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU