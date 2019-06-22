2019-06-22T15:01:37+03:00
Общество

31-летняя жительница Рогнединского района отправилась в колонию за долги по алиментам

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Должница по алиментам отправится в колонию на 10 месяцев.Должница по алиментам отправится в колонию на 10 месяцев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Не платившая алименты жительница Рогнединского района отправится на 10 месяцев в колонию. Такой приговор 31-летней женщине вынес Дубровский районный суд.

Выяснилось, что нерадивую мать привлекали к административной и уголовной ответственности за денежные долги перед своими детьми.

Сумма алиментов превысила 100 тысяч рублей. Но долг, как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, женщина так и не вернула.

Теперь она отправится в колонию общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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