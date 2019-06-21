2019-06-21T18:31:28+03:00
Общество

Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения

На этот раз условных злоумышленников обезвреживали на электрической подстанции
Елена РАКОВА
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Оперативный штаб дал положительную оценку учениям. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Брянской области.Оперативный штаб дал положительную оценку учениям. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Брянской области.
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Брянские сотрудники УФСБ провели учения, на которых еще раз отработали взаимодействие между подразделениями федеральных органов исполнительной власти Брянской области, по противодействию терроризму.

По сценарию учений, которыми руководил глава УФСБ России по Брянской области Николай Рудь, в правоохранительные органы сообщили о захвате заложников на электрической подстанции «Новобрянская» в поселке Выгоничи. Группа вооруженных террористов захватила сотрудников подстанции и выдвинула требования политического характера, сообщили в региональном УФСБ.

На место происшествия выдвинулись представители областной антитеррористической группировки из УФСБ, УМВД, УФС ВНГ, ГУ МЧС, УФСИН, ЦССИ ФСО, центра медицины катастроф, а также местной администрации.

В ходе учений всех условных террористов нейтрализовали, заложников освободили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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