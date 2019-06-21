Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-21T18:31:28+03:00

На этот раз условных злоумышленников обезвреживали на электрической подстанции

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Брянские сотрудники УФСБ провели учения, на которых еще раз отработали взаимодействие между подразделениями федеральных органов исполнительной власти Брянской области, по противодействию терроризму.

По сценарию учений, которыми руководил глава УФСБ России по Брянской области Николай Рудь, в правоохранительные органы сообщили о захвате заложников на электрической подстанции «Новобрянская» в поселке Выгоничи. Группа вооруженных террористов захватила сотрудников подстанции и выдвинула требования политического характера, сообщили в региональном УФСБ.

На место происшествия выдвинулись представители областной антитеррористической группировки из УФСБ, УМВД, УФС ВНГ, ГУ МЧС, УФСИН, ЦССИ ФСО, центра медицины катастроф, а также местной администрации.

В ходе учений всех условных террористов нейтрализовали, заложников освободили.

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ИСТОЧНИК KP.RU