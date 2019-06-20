Житель Выгоничского района вместе с женой обчистил дом своего дедушки
Двух жителей выгоничского села Красное будут судить за кражу. Как говорят полицейские, парочка обчистила дом своего близкого родственника.
О пропаже вещей своего деда правоохранителям рассказал местный житель. Пока пенсионер лежал в больнице, внук присматривал за пустующей квартирой и во время последнего визита обнаружил пропажу четырех тысяч рублей, браслета и золотого кольца.
Через пару дней подозреваемых в краже задержали. Ими оказались второй внук потерпевшего и его жена, поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Они открыли дом с помощью ключа, который около дома потерял их родственник.
Теперь за кражу 22-летней девушке грозит до пяти лет колонии. Ее муж предстанет перед судом по обвинению в части первой той же статьи, которая предусматривает более мягкое наказание - до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU