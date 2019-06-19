2019-06-19T09:58:18+03:00
Общество

В Брянском районе спасатели сняли с дерева застрявшего подростка

Травм ребенок не получил
Мария Дедкова
Поделиться:
Спуститься с высокого дерева сам ребенок уже не смог.Спуститься с высокого дерева сам ребенок уже не смог.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянском районе спасатели помогли школьнику, застрявшему на дереве. Сигнал о происшествии на пульт оперативного дежурного МЧС поступил 16 июня из поселка Мичуринский.

На высокое дерево, играя, забрался 11-летний мальчик, а вот спуститься сам ребенок уже не смог. На помощь приехали пожарные.

- По трехколенной лестнице школьника спустил начальник караула пожарно-спасательной части №2 Александр Чувиляев, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Мальчика без каких-либо травм и повреждений отпустили домой, проведя с ним беседу о правилах безопасного поведения на улице.

Чтобы вызволить школьника, спасатели использовали трехколенную лестницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Чтобы вызволить школьника, спасатели использовали трехколенную лестницу.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работникам брянского предприятия задолжали 2,7 миллиона рублей за два месяца
Брянцы смогут задать вопросы руководителю регионального СКР и детскому омбудсмену
Житель Карачевского района похитил бензин с топливной карты на 130 тысяч рублей
В Брянске задержали гадалку, которая сняла порчу со студентки
Жителям села Глинещево сделают перерасчет за воду
Житель Суражского района получил девять лет колонии за убийство коллеги
В Дятьковском районе внедорожник протаранил большегруз: пострадали два человека
На трассе в Климовском районе водитель фуры сбил пешехода
В Брянске пройдет международный фестиваль казачьей культуры
Брянскому бару грозит штраф за рекламу пива на машине
В Брянске мотоциклист попал в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки
Из Майского парка в Брянске начали увозить аттракционы
Чтобы избежать банкротства, брянскому троллейбусному управлению выделят 33 миллиона рублей
Увеличение городского бюджета
Качество работы коммерческих перевозчиков
Заседание Брянского горсовета назначено на 25 июня
В Брянске закончили укладывать асфальт на проспекте Ленина
Брянский спортсмен Илья Иванюк стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги в Марокко
Житель Дятькова угнал у спящего приятеля автомобиль и попал в ДТП
В Брянске выберут самую красивую женщину в полиции
Пьяный житель Дятьковского района угнал у приятеля иномарку