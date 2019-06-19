В Брянском районе спасатели сняли с дерева застрявшего подростка

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-19T09:58:18+03:00

Спуститься с высокого дерева сам ребенок уже не смог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Брянском районе спасатели помогли школьнику, застрявшему на дереве. Сигнал о происшествии на пульт оперативного дежурного МЧС поступил 16 июня из поселка Мичуринский.

На высокое дерево, играя, забрался 11-летний мальчик, а вот спуститься сам ребенок уже не смог. На помощь приехали пожарные.

- По трехколенной лестнице школьника спустил начальник караула пожарно-спасательной части №2 Александр Чувиляев, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Мальчика без каких-либо травм и повреждений отпустили домой, проведя с ним беседу о правилах безопасного поведения на улице.

Чтобы вызволить школьника, спасатели использовали трехколенную лестницу.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU