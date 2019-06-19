Брянскому бару грозит штраф за рекламу пива на машине

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-19T09:17:07+03:00

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В Брянске антимонопольщики заметили рекламу пива на автомобиле. На "Ладе-FS015L" был изображены логотип торговой марки сети пивных баров, а также слоган: «Сварено в лучших чешских традициях».

- По закону реклама алкогольной продукции не должна размещаться на всех видах транспортных средств, - поясняют в пресс-службе Брянского УФАС. - Автовладельцу выдали решение о признании рекламы ненадлежащей, потребовав убрать баннер с машины.

Также антимонопольщики будут решать вопрос о том, чтобы привлечь хозяина машины к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU