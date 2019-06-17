В Брянске у автовокзала столкнулись маршрутка и троллейбус

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-17T17:50:23+03:00

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях

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В Брянске на улице Красноармейской произошло ДТП. Днем в понедельник, 17 июня, на остановке столкнулись троллейбус №6 и маршрутное такси. Фотографии автоаварии появились в социальных сетях.

Во время столкновения машины получили механические повреждения.

Что стало причиной ДТП и кто в нем виноват, выяснят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU