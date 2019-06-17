2019-06-17T17:50:23+03:00
Происшествия

В Брянске у автовокзала столкнулись маршрутка и троллейбус

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях
Мария Дедкова
Поделиться:
Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: vk.com, Александр СалтыковЧто стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: vk.com, Александр Салтыков
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Красноармейской произошло ДТП. Днем в понедельник, 17 июня, на остановке столкнулись троллейбус №6 и маршрутное такси. Фотографии автоаварии появились в социальных сетях.

Во время столкновения машины получили механические повреждения.

Что стало причиной ДТП и кто в нем виноват, выяснят полицейские.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области осудили двух украинцев за контрабанду 122 килограммов наркотиков
В Комаричах открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Под Брянском уничтожили лес с краснокнижными растениями
С начала года в Брянске случилось семь ДТП с велосипедистами
Жителя Брянска арестовали за то, что он до смерти избил знакомого
В брянской колбасе нашли остатки антибиотиков
Под Унечей потушили лесной пожар
Заявки на ремонт скверов и парков в 2020 году закончат принимать в июле
В Новозыбкове жильцы нашли в подъезде многоэтажки раненного ножом мужчину
В Клинцах рецидивиста осудили за попытку продать героин
Житель Выгоничского района получил условный срок за хранение частей огнестрельного оружия
Под Брянском вандалы разгромили купель
Ночью в Советском районе Брянска сгорел киоск
В Брянске на Первомайском мосту начали укладывать асфальт
На улице Флотской в Брянске столкнулись четыре машины: травмы получил пешеход
В Почепском районе водитель «Лады» съехал в кювет
В Дятьковском районе легковушка столкнулась с фурой: пострадали двое