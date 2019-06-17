В Брянске у автовокзала столкнулись маршрутка и троллейбус
Фотографии с места ДТП появились в соцсетях
Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: vk.com, Александр Салтыков
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В Брянске на улице Красноармейской произошло ДТП. Днем в понедельник, 17 июня, на остановке столкнулись троллейбус №6 и маршрутное такси. Фотографии автоаварии появились в социальных сетях.
Во время столкновения машины получили механические повреждения.
Что стало причиной ДТП и кто в нем виноват, выяснят полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU