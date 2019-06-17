Заявки на ремонт скверов и парков в 2020 году закончат принимать в июле

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-17T14:49:35+03:00

В этом году будут ремонтировать сквер Карла Маркса. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске принимают заявки на следующий год по ремонту общественных территорий. Предложения горожан по благоустройству парков, скверов будут принимать до 5 июля этого года, сообщает пресс-служба мэрии. На данный момент брянцы подали 23 заявки.

Первый этап выборов прошел на Набережной во время празднования Дня России. В этот день 1579 горожан оставили свои предложения по благоустройству скверов и парков.

Большинство брянцев хотят преображения сквера на привокзальной площади железнодорожного вокзала Брянск-I (387 голосов), центрального пляжа Бежицкого района (322 голосов) и сквера завода «Литий» (314 голосов).

Как говорят в горадминистрации, в ближайшее время во всех районах города начнут работу пункты приема предложений по отбору общественных территорий, где также можно будет подать заявку. О начале работе пунктов сообщат дополнительно.

ВАЖНО

Пока внести свое предложение можно адресовать в комитет по жилищно коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. В письменной форме по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 39-а, кабинеты №№4 и 5, (тел. 72-13-37). В электронной форме — komitetzkh@yandex.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU