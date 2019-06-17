Ночью в Советском районе Брянска сгорел киоск

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-17T10:46:53+03:00

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Ночью в понедельник, 17 июня, в Советском районе Брянска сгорел киоск. Сообщение о возгорании на улице Карачижской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.55. К месту вызова выехал пожарный расчет. Оказалось, горит киоск площадью 8 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. В 5.14 пламя потушили. Пострадавших нет. Причину возгорания выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU