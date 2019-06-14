Брянские врачи получат ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-14T09:23:56+03:00

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Накануне Дня медицинского работника брянские врачи получат квартиры. 104 квартиры передадут медучреждениям, еще 18 непосредственно медработникам передаст губернатор. Торжественная передача ключей пройдет 14 июня. Квадратные метры выдадут и опытным докторам, и молодым специалистам, которые приехали на работу в Брянскую область. Все квартиры разной площади - от однокомнатных до трехкомнатных. Все зависит от состава семьи.

Покупка и выделение жилья врачам проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Чтобы поддержать докторов, работающих в Брянщине, из областного бюджета выделили миллиард рублей. В 2018 году в восьми муниципальных районах приобретена 41 квартира на 63,87 миллиона рублей. В 2019-м - на покупку квартир врачам выделяют 736 миллионов рублей.

Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в Брянской области закуплено высокотехнологичное оборудование на 500 миллионов рублей. Им полностью снабдили 3 региональных сосудистых центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU