Брянские врачи получат ключи от новых квартир
Накануне Дня медицинского работника брянские врачи получат квартиры. 104 квартиры передадут медучреждениям, еще 18 непосредственно медработникам передаст губернатор. Торжественная передача ключей пройдет 14 июня. Квадратные метры выдадут и опытным докторам, и молодым специалистам, которые приехали на работу в Брянскую область. Все квартиры разной площади - от однокомнатных до трехкомнатных. Все зависит от состава семьи.
Покупка и выделение жилья врачам проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Чтобы поддержать докторов, работающих в Брянщине, из областного бюджета выделили миллиард рублей. В 2018 году в восьми муниципальных районах приобретена 41 квартира на 63,87 миллиона рублей. В 2019-м - на покупку квартир врачам выделяют 736 миллионов рублей.
Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в Брянской области закуплено высокотехнологичное оборудование на 500 миллионов рублей. Им полностью снабдили 3 региональных сосудистых центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU