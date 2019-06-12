2019-06-12T17:29:05+03:00
Общество

В День России в Брянске собрали карту страны

Елена РАКОВА
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Все желающие могли по кусочкам воссоздать карту России.Все желающие могли по кусочкам воссоздать карту России.
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12 июня брянцы вместе со всей страной празднуют День России. Основные торжества развернулись на Набережной. Начались они с создания карты России из частей паззла.

Семерым юным жителям региона вручили главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе с экземпляром Конституции паспорт из рук губернатора получили Кирилл Кириллов из Карачева, Станислав Старовойт и Екатерина Цыганок из Клинцов, Елизавета Клепик из Брянска, Александр Решетнев, Алина Дробышевская и Диана Олешкевич из Выгоничей, сообщают в правительстве Брянской области.

Сводный хор исполнил гимн Российской Федерации, которому подпевала вся Славянская площадь. Для брянцев выступают лучшие творческие коллективы и клубы исторической реконструкции региона.

В акватории Десны - на теплоходе «Тосна» свои номера покажет костюмированная группа. А спортсмены устроят показательные выступления на катерах, водных скутерах и гидроциклах. Свое мастерство продемонстрируют судомоделисты и участники флайборд-шоу «Летающие люди».

Вечером у стен областной филармонии на сцену одновременно выйдет тысяча танцоров. Как только на город опустятся сумерки, в 22.00 небо расцветит лазерное и пиротехническое флайборд-шоу и фаер-шоу на берегу реки.

Завершится праздник водным фейерверком на Десне в 22.30

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ИСТОЧНИК KP.RU

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