В День России в Брянске собрали карту страны

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-12T17:29:05+03:00

Все желающие могли по кусочкам воссоздать карту России.

Изменить размер текста: A A

12 июня брянцы вместе со всей страной празднуют День России. Основные торжества развернулись на Набережной. Начались они с создания карты России из частей паззла.

Семерым юным жителям региона вручили главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе с экземпляром Конституции паспорт из рук губернатора получили Кирилл Кириллов из Карачева, Станислав Старовойт и Екатерина Цыганок из Клинцов, Елизавета Клепик из Брянска, Александр Решетнев, Алина Дробышевская и Диана Олешкевич из Выгоничей, сообщают в правительстве Брянской области.

Сводный хор исполнил гимн Российской Федерации, которому подпевала вся Славянская площадь. Для брянцев выступают лучшие творческие коллективы и клубы исторической реконструкции региона.

В акватории Десны - на теплоходе «Тосна» свои номера покажет костюмированная группа. А спортсмены устроят показательные выступления на катерах, водных скутерах и гидроциклах. Свое мастерство продемонстрируют судомоделисты и участники флайборд-шоу «Летающие люди».

Вечером у стен областной филармонии на сцену одновременно выйдет тысяча танцоров. Как только на город опустятся сумерки, в 22.00 небо расцветит лазерное и пиротехническое флайборд-шоу и фаер-шоу на берегу реки.

Завершится праздник водным фейерверком на Десне в 22.30

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU