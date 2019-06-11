Брянцы голосуют за установку детских площадок

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-11T12:37:59+03:00

Фото: На сегодняшний день благодаря фонду Бориса Пайкина уже возведены 27 спортивных и 13 детских площадок.

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В Брянске продолжается выбор мест под детские или спортивные площадки, которые будут возведены за счет Благотворительного фонда поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина.

Напомним, депутат Госдумы от Брянской области, объявляя о старте голосования, призвал жителей Брянска активно участвовать в голосовании, предлагать свои дворы для размещения зон активного и безопасного отдыха.

«Мы хотим услышать реальные пожелания самих жителей Брянска, которые как никто другой знают, где в их районе удобнее и целесообразнее поставить детскую или спортивную площадку, которые бы постоянно пользовались спросом у детей и их родителей, а также привлекали спортсменов и любителей спорта», - отметил Борис Пайкин.

Всего в Брянске будут установлены не менее четырех площадок в каждом из районов. Таким образом, в городе при поддержке жителей появятся 16 детских и спортивных площадок. Открыться они должны уже к началу нового учебного года.

Свои предложения и фотографии предполагаемых мест размещения зон активного отдыха необходимо присылать на специальный электронный адрес «строительство детских площадок» (SDP.BRYANSK@mail.ru) до 20 июня 2019 года включительно! После обработки всех заявок будут выбраны самые востребованные, по мнению горожан, места в разных районах города.

Отметим, что на сегодняшний день по просьбе руководителей учреждений образования, детских интернатов в Брянской области, благодаря фонду Бориса Пайкина, уже возведены 27 спортивных и 13 детских площадок, которые пользуются большой популярностью у любителей спорта и детворы.

ИСТОЧНИК KP.RU