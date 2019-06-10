Брянский молокозавод оштрафовали за растительные жиры в сливочном масле масле

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-10T18:16:00+03:00

Это уже не первое подобное нарушение на счету предприятия

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Брянское предприятие "Дубровкамолоко" оштрафовали на 300 тысяч рублей за добавление растительных жиров в сливочное масло. Такое решение вынес Арбитражный суд Брянской области, пока оно не вступило в законную силу.

- Суд указал, что образцы масла сладко-сливочного, несоленого, традиционного "Дубровское" не соответствуют ГОСТу, - уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - В нем обнаружили наличие растительных жиров в жировой фазе продукта.

"Продукт, произведенный по технологии масла сливочного, но с добавлением жиров немолочного (растительного) происхождения, таковым называться не может, и поэтому является продуктом, вводящим в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств и качества товара и нарушающим его право на необходимую и достоверную информацию о продукте", - говорится в решении суда.

Учитывая, что подобное административное правонарушение совершено "Дубровкамолоко" не впервые, суд не усмотрел оснований для снижения размера штрафа, как того хотело предприятие, и оставил заявление общества без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU