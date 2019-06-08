В центре Брянска столкнулись фургон и внедорожник
Пострадала одна пассажирка
Пострадала 59-летняя пассажирка "Пежо".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ДТП на улице Горбатого Брянске пострадала женщина. Авария произошла около шести вечера в пятницу, 7 июня, передает ОГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительным данным, 57-летний водитель Peugeot Boxer выезжал со стороны переулка Пилотов к улице Красноармейской. Фургон врезался в Mercedes-Benz GLK, за рулем которого находилась 54-летняя женщина.
Пострадала 59-летняя пассажирка Peugeot Boxer: у женщины сломан нос.
- После осмотра врачей раненой назначили лечение и отпустили домой, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU