В центре Брянска столкнулись фургон и внедорожник

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-08T11:54:20+03:00

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В ДТП на улице Горбатого Брянске пострадала женщина. Авария произошла около шести вечера в пятницу, 7 июня, передает ОГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель Peugeot Boxer выезжал со стороны переулка Пилотов к улице Красноармейской. Фургон врезался в Mercedes-Benz GLK, за рулем которого находилась 54-летняя женщина.

Пострадала 59-летняя пассажирка Peugeot Boxer: у женщины сломан нос.

- После осмотра врачей раненой назначили лечение и отпустили домой, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU