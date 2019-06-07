2019-06-07T17:30:41+03:00
Звезды

Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов

Они появятся в Трубчевске, Севске, Стародубе и Брянске
Елена РАКОВА
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Новые кинозалы появятся в четырех брянских городах.Новые кинозалы появятся в четырех брянских городах.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянская область получить 20 миллионов рублей от Фонда кино на создание кинозалов. Все они появятся в городах, где живут меньше 500 тысяч человек.

Новые кинозалы, как сообщают в областном правительстве, появятся в трубчевском межпоселенческом центре культуры и отдыха, в межпоселенческом районном культурно-досуговом центре Севского района, в стародубском межпоселенческом районном Доме культуры и в городской Дворце культуры и искусства в Брянске.

Кстати, раньше при поддержке Фонда кино в Брянской области модернизировали семь кинозалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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