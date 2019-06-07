Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов
Брянская область получить 20 миллионов рублей от Фонда кино на создание кинозалов. Все они появятся в городах, где живут меньше 500 тысяч человек.
Новые кинозалы, как сообщают в областном правительстве, появятся в трубчевском межпоселенческом центре культуры и отдыха, в межпоселенческом районном культурно-досуговом центре Севского района, в стародубском межпоселенческом районном Доме культуры и в городской Дворце культуры и искусства в Брянске.
Кстати, раньше при поддержке Фонда кино в Брянской области модернизировали семь кинозалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU