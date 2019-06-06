В Брянске Борис Пайкин перевел на цифру дом престарелых и больницу

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-06T13:15:22+03:00

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В рамках региональной недели член фракции ЛДПР в Государственной Думе, партийный куратор Брянщины Борис Пайкин побывал в Брянском доме-интернате для престарелых и инвалидов и областной детской больнице, где интересовался состоянием материально-технической базы этих учреждений и, в чем они остро нуждаются. На территории дома-интерната гости обратили внимание, что лужайки для прогулок пожилых людей и газоны заросли травой. Руководитель регионального отделения ЛДПР вовсе не из праздного любопытства поинтересовался, неужели в учреждении нет газонокосилки или триммера. Вопрос повис в воздухе.

В самом доме-интернате выяснилось, что его жителям после перехода Брянской области на цифровое телевещание оно оказалось недоступно. То ли не успели, то ли накладно оказалось приобретать приставки в каждую комнату, то ли вообще не сочли нужным. По словам руководства учреждения, там сочли оптимальным провести кабельное телевидение. Его ещё только монтируют. В связи с этим очень кстати обитателям дома-интерната, которые устроили музыкальный прием депутату Госдумы, пришелся подарок от Бориса Романовича – современный телевизор, который принимает цифровой сигнал без приставок.

Сейчас в доме-интернате 360 человек. Кроме людей почтенного возраста здесь немало тех, кто нуждается в медицинском уходе. «Мы подумаем, чем еще можно вам помочь. И обязательно поможем», - обратился парламентарий к жильцам дома-интерната.

Какая помощь требуется, поинтересовался Борис Пайкин и у руководства детской областной больницы, где на лечении находится больше полутысячи пациентов. Особое внимание - детскому онкогематологическому центру. Ежегодно в регионе выявляется более тридцати детей, которым впервые поставили очень серьезный диагноз - лейкоз.

В ходе личного общения с медицинским персоналом больницы депутат Государственной Думы Борис Пайкин поинтересовался, какие проблемы требуют первостепенного решения на федеральном уровне: это регулирование процедуры торгов, закупка современных лекарственных препаратов, вопросы доступности лечения. В завершение встречи руководитель регионального отделения ЛДПР подарил пациентам детской областной больницы настольные игры и большой телевизор, которому для приема цифрового ТВ не нужна приставка. В перспективе – оснащение приемного отделения современной функциональной мебелью.

ИСТОЧНИК KP.RU