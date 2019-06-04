В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-04T18:19:45+03:00

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Во вторник, 4 июня, в Брянске эвакуировали сотрудников и посетителей из торгового центра "Сфера", который находится на улице Авиационной. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

По кадрам, опубликованным в сети, видно. что к торговому центру приехали представители экстренных служб: МЧС, полиции, "скорой", а также газовой службы.

Из-за чего произошла эвакуация, пока не известно. Но, как пишут некоторые пользователи в соцсети, возможно кто-то сообщил о минировании здания. Другие предполагают, что в ТЦ проводили учения.

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ИСТОЧНИК KP.RU