В Брянске эвакуировали посетителей и работников торгового центра
К торговому центру приехали представители экстренных служб.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 4 июня, в Брянске эвакуировали сотрудников и посетителей из торгового центра "Сфера", который находится на улице Авиационной. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
По кадрам, опубликованным в сети, видно. что к торговому центру приехали представители экстренных служб: МЧС, полиции, "скорой", а также газовой службы.
Из-за чего произошла эвакуация, пока не известно. Но, как пишут некоторые пользователи в соцсети, возможно кто-то сообщил о минировании здания. Другие предполагают, что в ТЦ проводили учения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU