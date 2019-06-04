Брянский депутат продолжил инвестиции в будущее

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-04T14:20:30+03:00

Борис Пайкин со своими помощниками посетил три детских садика – два в Глинищево и один в погарском селе Юдиново.

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Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин 3 июня начал свою региональную неделю со знакомства с насущными нуждами самых маленьких жителей нашей области. Со своими единомышленниками и помощниками он посетил три детских садика – два в Глинищево и один в погарском селе Юдиново. Вскоре эти дошкольные учреждения получат весомую поддержку благотворительного фонда Бориса Пайкина.

Сразу по приезде в Брянск лидер регионального отделения ЛДПР выяснил, как живут и чем дышат дошколята в глинищевских детских садах «Солнышко» и «Елочка». По уверениям заведующих садов, руководство района должным образом помогает им с ремонтом и содержанием. Но остаются незавершенными вопросы оборудования уличных игровых площадок. Незамедлительно было принято решение: при поддержке фонда Бориса Пайкина в «Солнышке» будет построена детская площадка для младшей группы, а в «Елочке» появится целый спортивный городок. Пока же воспитанники детских садов получили от депутата в подарок наборы конструкторов и развивающие игры.

В Юдиновском детском саду нет того благополучия, как в процветающем Глинищево. Однако с детьми здесь работают действительно преданные своему делу люди. Для ребятишек садик, словно второй дом, и это ощущается даже в том, как своими силами из подручных материалов здесь оформлены игровые площадки. Борис Пайкин подарил детскому садику огромный телевизор и наметил фронт работ: здесь также будет поставлена игровая площадка на улице, а в помещении появятся новые шкафчики для одежды.

- Мы всегда с охотой откликаемся на просьбы о помощи со стороны школ и детских садов, - прокомментировал итоги своего визита в Глинищево и Юдиново Борис Пайкин. – Ведь, оказывая им поддержку, мы, по сути, инвестируем в детей, в свое будущее. Важно, чтобы наши дети росли здоровыми и всесторонне развитыми. И мне отрадно видеть, что местное руководство тоже проявляет заботу о детских садиках, и в итоге совместными усилиями мы получаем завершенный объект того уровня, которого заслуживают наши дети.

Всего при содействии фонда Бориса Пайкина в нашей области за последние два года проведены ремонты и благоустройства более чем в трёх десятках школ и детских садов. Эстафета «добрых дел» ЛДПР на территории Брянщины продолжается, мы будем информировать вас о её ходе.

ИСТОЧНИК KP.RU