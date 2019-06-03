Брянские власти отказались выдать инвалиду второй группы бесплатное лекарство

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-03T18:39:11+03:00

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Брянские чиновники отказали в выдаче лекарства инвалиду второй группы. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре. Основанием для вмешательства правоохранителей стало обращение к ним инвалида второй группы. Брянец попросил защитить его права после того, как департамент здравоохранения Брянской области отказался обеспечить его дорогостоящим лекарственным средством.

- У заявителя есть заболевание кроветворной системы организма, поэтому ему нужен дорогой препарат, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но региональный департамент здравоохранения не стал оплачивать покупку лекарства, мотивируя свой отказ тем, что заявитель вместо получения лекарственных препаратов выбрал получение ежемесячной денежной выплаты.

Однако при этом чиновники облздрава не приняли во внимание, что по закону, при одновременном наличии права на получение лекарств в рамках набора соцуслуг за счет средств федерального бюджета, а также в рамках льготного порядка обеспечения лекарствами за счет средств субъекта, граждане вправе получать медикаменты по двум основаниям.

- При отказе от набора социальных услуг за гражданами, имеющими право на лекарственное обеспечение по двум основаниям, а к таким относится и наш заявитель, сохраняется право на получение лекарственных средств, предоставляемых за счет средств субъекта Российской Федерации.

Поэтому прокуратура потребовала от директора департамента здравоохранения Брянской области обеспечить инвалида лекарством. Руководитель облздрава просьбу выполнил и купил инвалиду медикаменты.

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ИСТОЧНИК KP.RU